Wendy Kay: chi è, età, Instagram, carriera e vita privata della mamma di Soleil Sorge

Wendy Kay: chi è, anni, foto Instagram, carriera e gossip della mamma di Soleil Sorge

Nata il 26 gennaio a Los Angeles, la donna ha taciuto l’anno di nascita. Sceglie di far nascere anche la figlia in America e crescerla a Los Angeles: ed è tale il rapporto profondo con la figlia da voler condividere con lei Pechino Express.

Soleil Sorge non si sa molto a livello professionale: essere famosa per via della figlia e del flirt di questa con Jeremias Rodriguez, l’ormai ex fidanzato di Soleil, è indice di estrema riservatezza.

Si capisce, tramite social, che la donna abbia investito in ambito immobiliare e nell’arte e che sia un’amante dello sport, di yoga tanto da essere riconosciuta come una maestra di yoga nello Stato della California. Oltre a sua figlia, ama Simba, la cagnolina di sua figlia Soleil.