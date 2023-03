Western Union sceglie l’Italia per il lancio dei nuovi concept store e hub in Europa

(Adnkronos) –

Western Union, leader globale nei servizi di trasferimento di denaro, ha scelto l’Italia per il lancio di una rete di nuovi concept store e hub di proprietà in Europa. Questo rappresenta un passo significativo nell’impegno dell’azienda per offrire un’esperienza premium e omnichannel ai propri clienti e per diventare uno sportello unico per nuovi servizi finanziari accessibili.

I concept store e gli Hub rappresentano un investimento di Western Union per la sua presenza al dettaglio in Italia e in Europa, sostenendo allo stesso tempo i microimprenditori locali e l’inclusione finanziaria nelle comunità di migranti. La società ha già aperto 15 negozi e un hub di proprietà in Europa nel 2022 e quest’anno conferma i suoi piani di espansione della propria rete in Italia e in tutto il continente.

Con questi nuovi negozi, l’azienda riconosce la fedeltà dei partner di lunga data offrendo loro la possibilità di aprire questi spazi esclusivi Western Union, pensati per offrire un accesso più rapido, facile e semplice ai propri servizi. I partner dei concept store di solito gestiscono negozi che soddisfano le esigenze specifiche dei clienti che usano Western Union in Italia. La loro selezione per la gestione di un concept store significa che, a parte l’investimento originale, godono di un rapporto continuo e rafforzato con Western Union e di un ulteriore supporto da parte dell’azienda.

Western Union prevede, inoltre, di inaugurare Hub di proprietà in tutta Italia. Operando 7 giorni su 7, l’Hub segnerà un cambiamento radicale nel modo in cui Western Union interagisce con i propri clienti e migliora la loro esperienza, consentendo allo stesso tempo all’azienda di capire al meglio le loro esigenze, testare e proporre nuovi prodotti e migliorare complessivamente la customer experience.

Gabriel Sorbo, Regional Vice President, Western Union, Sud Europa, spiega: “Grazie ai nuovi Concept Store riusciremo a essere più vicino alle esigenze dei nostri consumatori. I nuovi concept store rappresentano per noi anche un rinnovato investimento nei microimprenditori locali, consentendo loro di espandere la loro presenza, assumere più dipendenti e rafforzare il loro ruolo all’interno della comunità”.