Whatsapp auguri Pasquetta: le migliori immagini da mandare per il lunedì dell’Angelo

Il caso ha voluto che il lunedì di Pasquetta sia irradiato dai raggi del sole, come raramente accade in Italia per una strana congiunzione astrale. Questa Pasquetta, che cade lunedì 13 aprile, sarà diversa in tutti i sensi. Nonostante il bel tempo, infatti, gite e pic-nic sono vietati perché le restrizioni per il coronavirus impongono di stare a casa.

Vietato uscire quindi, per qualsiasi motivo. Pasquetta a casa tra film, libri e serie televisive. Non è vietato però mandare messaggi simpatici i propri amici e parenti per augurargli una bella giornata. Per questo abbiamo selezionato delle immagini da mandare su WhatsApp o Facebook ai nostri contatti.

Pasquetta, le migliori immagini da mandare su Whatsapp

Di seguito una selezioni di immagini sulla Pasquetta dai inviare su Whastapp e gli altri social network: