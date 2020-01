WhatsApp, come attivare il tema scuro: ecco come scaricare la nuova versione

WhatsApp ha finalmente rilasciato il tanto attesa tema scuro. Dopo i tanti rumor delle ultime settimane, infatti, il team di sviluppatori al lavoro sulla popolare app di messaggistica per smartphone ha reso disponibile per il download gratuito la nuova versione della piattaforma per smartphone Android che offre la possibilità di attivare il tema scuro, meglio nota come “modalità notte”.

Dopo l’arrivo della Dark Mode su Instagram, dunque, anche WhatsApp per Android rende disponibile questa nuova funzionalità che in molti utenti stavano attendendo da mesi. Va tuttavia specificato che al momento la Dark Mode per WhatsApp non è disponibile per tutti ma solo per una ristretta cerchia di utenti. Come evidenziato dagli sviluppatori di WhatsApp, infatti, ad oggi il tema scuro di WhatsApp è attivabile solo su dispositivi con sistema operativo Android 10. Scaricando l’ultima versione beta dell’app per device Android, infatti, c’è la possibilità di attivare tramite le Impostazioni la nuova feature, vediamo nel dettaglio come scaricare l’ultima release e attivare la modalità notte.

WhatsApp tema scuro Android: come attivare la modalità notte

Per attivare il tema scuro su WhatsApp è sufficiente scaricare la nuova versione beta dell’applicazione Android. Per essere sicuri di scaricare la versione ufficiale dell’app consigliamo il download gratuito tramite il portale APK Mirror, a questo link. L’APK di WhatsApp 2.20.13 beta include tra le opzioni la nuova veste grafica scura, perfetta per coloro che amano WhatsApp su sfondo nero e allo stesso tempo risparmiare la batteria dello smartphone. Dopo aver scaricato l’ultima versione beta di WhatsApp è sufficiente recarsi nelle Impostazioni dell’app e selezionare la voce Chat. Al suo interno si troverà la nuova sezione Tema dove si potrà scegliere di modificare l’interfaccia nella nuova colorazione scura.

WhatsApp tema scuro iPhone: come attivare la Dark Mode su iOS

Per tutti i possessori di iPhone che vogliono attivare il tema scuro di WhatsApp su iOS purtroppo siamo costretti ad informarvi che ad oggi non ci sono notizie certe circa la data di rilascio del nuovo aggiornamento che consentirà anche ai possessori di smartphone Apple di attivare la nuova modalità notte. Con buona probabilità comunque entro qualche giorno anche su iPhone gli utenti avranno modo di modificare l’interfaccia grafica di WhatsApp ed attivare la modalità notte che in molti stanno richiedendo a gran voce.