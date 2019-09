WhatsApp Down e KO aggiornamenti: e gli utenti scappano su Telegram. Cos’è e che succede a fine Settembre 2019

WhatsApp Down e KO aggiornamenti: e gli utenti scappano su Telegram.

Potremmo chiamarla ma grande fuga. Sì perché quello che sta succedendo è proprio questo. WhatsApp sta andando in down ancora una volta, molto suoi servizi di recente vanno in Down e KO e gli utenti scappano.

Ma per dove? E quali servizi non vanno? Cosa sta succedendo esattamente? Ecco tutto ciò che occorre sapere al riguardo.

WhatsApp Down e KO aggiornamenti: e gli utenti scappano su Telegram. La fuga di fine Settembre. Ecco perché

Dunque tanti utenti emigrano da WhatsApp. Sta succedendo davvero: chiudono l’account e scappano, ecco il perché.

WhatsApp sta partendo in questo mese di settembre ancora dellle nuove ultime problematiche e diversi utenti hanno scelto di abbandonare il social e di cambiare app.

Sono molti gli utenti che ad oggi fanno uso di WhatsApp e continueranno a farlo, certo. Eppure i numeri delle fuoriuscite di Settembre aumentano.

Questo da quando è arrivata per la prima volta la sequenza di problematiche e di Down: l’applicazione non è riuscita in questi mesi a risolvere qualche piccolo problema strutture e questo ha prodotto defezioni.

In primo luogo si parla dei mancati aggiornamenti importanti e soprattutto di disservizi che ai mal pensanti sono sembrati mirati.

Si sono poi verificati gli aumenti del fenomeno delle truffe e delle cosiddette catene di Sant’Antonio.

Di fronte poi al continuare dei down circa la funzionalità base della App, gli utenti c

avrebbero deciso, pare in massa, dunque di passare a Telegram.

Cos’è? In pratica è l’applicazione rivale di WhatsApp, e negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante e che si appresta a diventare ancora più funzionale.