WhatsApp Down: ecco l’SMS che cancella tutti i dati e manda KO lo smartphone. Ecco la truffa di Ottobre

Un SMS rischia di mandare in down WhatsApp e l’intero smartphone. È la nuova truffa che in questo inizio ottobre sta attaccando gli utenti.

Ma che cosa succede? Di cosa deve preoccuparsi l’utente classico di WhatsApp? O suoi dati sono a rischio?

Ebbene purtroppo si. Infatti, se ricevi questo SMS perdi tutti i tuoi dati e rovini il telefono.

È questo il nuovo grande rischio e la nuova truffa che attacca WhatsApp.

Ecco tutte le specifiche di un ennesimo problema che sta mandando i WhatsApp di diversi utenti in down.

Su WhatsApp è arrivata una truffa pericolosa: un SMS killer è in grado di sottrarre dati personali e bloccare lo smartphone in modo irrimediabile.

Aggiornamento ore 1,17

Da giorni, in questo inizio di Ottobre, la truffa WhatsApp via SMS fa sempre più paura e vittime.

Si sa quanta ’importanza WhatsApp abbia ormai assunto per tutti noi.

La chat di WhatsApp è in appuntamento fisso fin dal mattino, ci accompagna in tutte le fasi del giorno, ed è essenziale per curare oramai aspetti di vita privata, professionale e relazioni sentimentali.

Ogni down di WhatsApp per questo è vissuto come un vero dramma e più minuti si passano senza WhatsApp e più sembra di essere in difficoltà.

È per questo che i tecnici hanno fatto test su utility e sicurezza. Prevedono sempre più update ed un numero di trucchi per superare gli ostacoli.

Ma c’è una cosa in cui WhatsApp pecca e va ancora in down in termini di sicurezza dopo l’acquisizione della piattaforma da parte di Facebook.

lnfatti le chat e gruppi sono sempre più bersaglio di hacker che cercano di mettere in piedi nuove truffe.

L’ultimo episodio appunto riguarda un SMS sospetto in grado di entrare in possesso di tutti i dati e bloccare il telefono degli utenti. Ecco cosa succede dopo la scoperta.

Aggiornamento ore 4.42

Su WhatsApp un semplice SMS può causare parecchi guai agli utenti privati dei loro dati personali e del loro telefono.

La nuova minaccia si realizza tramite un SMS killer.

Molte persone stanno ricevendo un messaggio pericoloso che recita: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”.

Sembra niente di strano, se non che nessuno riesce a spiegarsi come abbia fatto lo sviluppatore a perdere i nostri dati personali.

Ed ecco la veritài. Accanto al semplice testo si trova un link fraudolento che dal phishing rinvia al pharming con un sito web che raccoglie tutto ciò che indichiamo.

I dati personali finiscono in mano agli assalitori con un trucco vecchio.

Infatti quando usiamo la app non abbiamo alcun problema a chattare, chiamare, condividere e video chiamare con amici, parenti, partner e gruppi.

Si tratta solo di una scusa per mettere in agitazione e farci cadere in trappola.

Il consiglio è quello di eliminare il messaggio immediatamente e di comunicare il problema allo sviluppatore.

Aggiornamento ora 7,24