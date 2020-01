WhatsApp Down, problemi nell’invio di foto e video: l’app non funziona

WhatsApp Down oggi, domenica 19 gennaio 2020. Poco dopo mezzogiorno l’app di messaggistica di proprietà di Facebook ha iniziato a riportare problemi di connessione che impediscono a molti utenti in tutto il mondo di scambiarsi messaggi ed inviare foto e video.

Come riportato da numerosi tweet con l’hashtag #WhatsAppDown, infatti, l’applicazione è in crash da circa trenta minuti, rendendo impossibile inviare foto e video all’interno delle chat private e dei gruppi WhatsApp.

WhatsApp Down: problemi con i messaggi vocali

I problemi WhatsApp di oggi hanno interessato anche i messaggi vocali. Come riportato su Twitter da decine di utenti, infatti, anche in Italia gli errori all’interno dell’app stanno causando malfunzionamenti anche alle note vocali che in molti casi non vengono inviate correttamente al destinatario. Quello di oggi, 19 gennaio, rappresenta il primo grande down di WhatsApp del 2020, staremo a vedere entro quanto tempo i tecnici riusciranno a ripristinare la situazione alla normalità.

Problemi WhatsApp: l’app non funziona, le segnalazioni degli utenti

I problemi WhatsApp di domenica 19 gennaio 2020 sono stati riportati da centinaia di utenti che in pochi minuti sono riusciti a portare l’hashtag #WhatsAppDown tra le tendenze del social network di microblogging. A riportare il malfunzionamento di WhatsApp anche il sito web DownDetector.it che evidenzia numerosi errori all’interno del servizio per smartphone Android e iOS. Tra i problemi più segnalati dagli utenti l’impossibilità di inviare o ricevere messaggi e vari errori di connessione che impediscono il collegamento con il server.