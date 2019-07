Whatsapp e Instagram non funzionano, problemi con audio e video: cosa succede

Se avete riscontrato problemi con Whatsapp e Instagram non disperate, è un disservizio diffuso. Moltissimi utenti infatti si stanno lamentando del malfunzionamento dei due servizi. Con Whatsapp infatti non è al momento possibile scaricare video e audio, rendendo difficile la fruizione del’app di messaggistica. Stessa cosa per Instagram: al momento quindi non rimane che aspettare in attesa di comunicazioni da parte delle due aziende. i due servizi sono andati in down dalle 15 circa, spingendo migliaia di utenti a segnalare il problema al sito DownDetector che monitoria propria eventi del genere.

Notizia in aggiornamento.