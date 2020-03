Whatsapp, ecco il Dark mode: come provarlo su iPhone e Android

È finalmente arrivato il momento che i fan di WhatsApp aspettano da mesi: Dark Mode è stato lanciato ufficialmente, Come suggerisce il nome, la modalità scura cambia il colore di sfondo della finestra dell’app, rendendolo molto più facile alla lettura per gli occhi, in particolare quando si utilizza il telefono la sera.

In un blog che annuncia l’aggiornamento, WhatsApp ha spiegato: “La modalità Dark per WhatsApp offre un nuovo look per un’esperienza familiare. È progettata per ridurre l’affaticamento degli occhi in ambienti con scarsa illuminazione. E speriamo che aiuti a prevenire quei momenti imbarazzanti in cui il tuo telefono illumina la stanza.”

Whatsapp, la modalità scura: in cosa consiste, a cosa serve, come provarla sul proprio smartphone

Dark Mode è stata sviluppata focalizzandosi su due aree chiave: leggibilità e gerarchia delle informazioni. WhatsApp ha spiegato: “Quando abbiamo scelto i colori, volevamo ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi e utilizzare colori più vicini alle impostazioni predefinite del sistema su iPhone e Android rispettivamente. Volevamo aiutare gli utenti a focalizzare facilmente la loro attenzione sullo schermo. Lo abbiamo fatto usando il colore e altri elementi di design per assicurarci che le informazioni più importanti risaltassero.”

WhatsApp ha stuzzicato i fan entusiasti dell’aggiornamento ieri, cambiando di soppiatto le sue foto del profilo Twitter e Instagram dal logo verde brillante standard a una versione scura.

Gli utenti su Android 10 e iOS 13 possono utilizzare la modalità oscura abilitandola nelle impostazioni di sistema. Nel contempo, gli utenti di Android 9 e versioni precedenti possono accedere a Impostazioni di WhatsApp> Chat> Tema> selezionare “Scuro”.

WhatsApp ha aggiunto: “Speriamo che a tutti piaccia la modalità dark, che verrà lanciata nei prossimi giorni sull’ultima versione di WhatsApp.”