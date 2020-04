WhatsApp limita il numero di messaggi che puoi inoltrare per combattere le fake news

È l’app di messaggistica ideale per miliardi di persone in tutto il mondo, ma ora WhatsApp ha introdotto un nuovo limite al numero di messaggi che puoi inoltrare.

WhatsApp spera che il cambiamento contribuirà a frenare la diffusione della disinformazione in mezzo alla pandemia di coronavirus.

Whatsapp, catene e messaggi inoltrati. Basta con le fake news, ecco le nuove regole e limitazioni. Ecco come scoprire se i messaggi inoltrati sono bufale

“L’anno scorso abbiamo introdotto gli utenti al concetto di messaggi che sono stati inoltrati molte volte” ha spiegato il team di Whatsapp. “Questi messaggi sono etichettati con doppie frecce per indicare che non hanno avuto origine da un contatto ravvicinato. In effetti, questi messaggi sono meno personali rispetto ai messaggi tipici inviati su WhatsApp. Ora stiamo introducendo un limite in modo che questi messaggi possano essere inoltrati a una sola chat alla volta.”

Mentre molte persone usano la funzione di inoltro per mandare ai propri amici video, immagini o meme divertenti, WhatsApp ha recentemente visto un’impennata della quantità di disinformazione diffusa sulla sua piattaforma. “Abbiamo assistito a un aumento significativo della quantità di spedizioni che gli utenti ci hanno detto possono essere pericolose e possono contribuire alla diffusione della disinformazione. Riteniamo importante rallentare la diffusione di questi messaggi per mantenere WhatsApp un luogo di conversazione personale”.

A parte il limite di inoltro, WhatsApp sta anche collaborando con governi e enti di beneficenza per aiutare a fornire ai propri utenti informazioni accurate. “Insieme, queste autorità fidate hanno inviato centinaia di milioni di messaggi direttamente alle persone che hanno richiesto informazioni e consigli. Puoi saperne di più su questi sforzi, nonché su come inviare potenziali miti, bufale e indiscrezioni alle organizzazioni di controllo dei fatti, sul nostro centro informazioni sul Coronavirus.”