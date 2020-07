WhatsApp non funziona oggi 14 luglio 2020: ecco cosa è successo

WhatsApp non funziona oggi 14 luglio 2020. Dalle ore 22 circa di oggi il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp ha smesso di funzionare, i telefoni di tutta Italia risultano impossibilitati dall’inviare e ricevere messaggi di testo, note vocali e file multimediali tramite l’app per smartphone di proprietà di Facebook.

Come testimoniano anche le migliaia di segnalazioni inviate dagli utenti su Twitter con l’hashtag #WhatsAppDown, infatti, la piattaforma di instant messaging WhatsApp è offline su Android e iPhone. WhatsApp non consente di scambiarsi messaggi nelle chat di gruppo e nelle conversazioni private: l’applicazione è in crash.

L’ultimo grave down di WhatsApp è stato registrato il 2 aprile, oggi, martedì 14 luglio, l’app di proprietà di Zuckerberg è tornata a riportare malfunzionamenti che impediscono agli utenti di tutto il mondo di conversare online. I problemi di connessione a WhatsApp sono stati riportati anche dal servizio DownRightNow che riporta numerosi report di utenti che evidenziano bug ed errori di invio messaggi, foto e video.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 4:02 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

— Downdetector (@downdetector) July 14, 2020