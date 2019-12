Un nuovo sguardo all’ennesima svolta nell’universo dei sociale e in particolare a WhatsApp: cosa succede? Semplice. Sono in corso dei nuovi aggiornamenti, con l’attivazione di ben tre importanti funzioni.

Di cosa si tratta? Quali sono queste funzioni e cosa fanno? Cosa devono sapere gli utenti di WhatsApp come si fa a attivarle? Ecco tutte le risposte del caso.

WhatsApp, nuovi aggiornamenti, ecco tre importanti funzioni: quali sono, cosa fanno, come attivarle, perchè, cosa cambia.

Ci siamo. Arrivano tre funzioni su WhatsApp il cui intento è semplicemente uno, di fondo: quello di aumentare la praticità di Whatsapp e delle sue chat. Di cosa di tratta e come attivarle? Ecco le risposte. In verità è semplicissimo.

Infatti, per renderle operative serve solo un piccolo e semplice passaggio.

Whatsapp aggiornamenti nuovi: come fare per attivarli

Per Whatsapp e i suoi aggiornamenti in arrivo relativamente alle tre nuove funzionalità la procedura è piuttosto banale. Le tre nuove funzioni servono a rendere la chat di WhatsApp più pratica, funzionale e intuitiva.

WhatsApp, la più diffusa piattaforma di messaggistica al mondo, con oltre un miliardo e mezzo di persone che lo usano ogni giorno, ha inserito delle novità già nel corso di queste settimane.

In primo luogo si parla del promemoria, poi c’è l’avviso di chiamata ed infine degli inviti alla chat di gruppo. Come funzionano?

Semplice. Come noto ai più esperti del settore, Any.do, una popolare app di promemoria, ha comunicato che stava lavorando con WhatsApp per permettere agli utenti di creare e ricevere promemoria all’interno della messaggistica.

Le due app devono essere collegate per funzionare. L’invio di messaggi come “ricordami di fare benzina quando torno a casa” per esempio, richiederà una risposta confermando in questo modo il promemoria. Quando arriva il momento di eseguire l’attività in questione, Any.do invierà un messaggio WhatsApp per riportare tutto quanto a memoria.

WhatsApp, nuove funzioni. Avviso di chiamata e invito ai gruppi

Per quanto concerne le altre due funzionalità il noto servizio WhatsApp permetterà di rifiutare il secondo chiamante o di terminare la chiamata corrente e accettare il più recente.

In più, gli utenti possono selezionare chi può aggiungerli alle chat di gruppo, evitando così di essere aggiunti a gruppi indesiderati. Esistono tre strade:

1) Tutti

2) I miei contatti

3) I miei contatti tranne…

Per attivare la funzione bisogna andare nel menu delle impostazioni di WhatsApp quindi premi Account> Privacy> Gruppi.