Whatsapp, pericolo Hacker attraverso file mp4

Non aprite quel video. Non è il titolo di un film horror, ma l’invito che Whatsapp e Facebook hanno rivolto ai propri utenti per evitare di incappare in spiacevoli situazioni. I due colossi informatici guidati da Zuckerberg hanno infatti rivolto un appello ai miliardi di utenti che quotidianamente utilizzano tali applicazioni.

Whatsapp, attenzione ai video in mp4

Il rischio è infatti quello che gli hacker riescano ad introdursi nei dispositivi mobile, controllando quindi ogni nostro movimento (anche bancario) accedendo a tutte le informazioni presenti nel telefono. Come è possibile una cosa del genere? Attraverso alcuni video in formato mp4 che potrebbero essere aperti senza la necessaria cautela.

Lo stesso WhatsApp ha infatti messo in guardia dai video in formato mp4 arrivati da persone sconosciute che potrebbe contenere al loro interno file utili all’introduzione truffaldina nel nostro dispositivo contenente tutte le informazioni ad esso correlato.

Il noto servizio di messaggistica invita quindi tutti ad accertarsi che i video parti provengano da fonti sicure per evitare spiacevoli situazioni. Whatsapp intanto ha già subito un attacco del genere nei mesi scorsi, sventato dall’intervento della sicurezza informatica.