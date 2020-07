Whatsapp, sarà possibile ascoltare i messaggi vocali dalla notifica: come fare

Messaggio vocale batte testuale 3-0. Ormai la nota audio è diventata il maggiore veicolo di messaggi attraverso le app dedicate. Sono più immediate, più comode da inviare ed ascoltare (quando hanno durate sopportabili) e sono preferite dai giovani. Negli ultimi anni i messaggi vocali hanno soppiantato quelli scritti, è un dato di fatto.

C’è una caratteristica però che finora proprio non andava giù agli utenti di WhatsApp, ossia l’impossibilità di ascoltare il messaggio in notifica, senza dover aprire l’applicazione e risultare quindi online. Le lamentele in tal senso sono state accolte perché con il nuovo aggiornamento WhatsApp ha introdotto proprio questa possibilità.

Whatsapp, come ascoltare i messaggi senza spunte blu

Non appena Whastapp verrà aggiornata all’ultima versione avrete la possibilità di ascoltare i messaggi vocali attraverso la notifica e quindi senza far scattare le spunte blu. Come? Basterà semplicemente premere il tasto play nella finestra di anteprima attraverso la quale sarà possibile far partire il messaggio.

Quanti problemi risolti così: finora, infatti i messaggi testuali potevano essere letti attraverso in menu a tendina delle notifiche, in modo tale da non rendere necessaria l’apertura di Whatsapp. Stessa cosa sarà possibile a oggi con il nuovo aggiornamento. Un passo verso gli utenti che da tempo chiedevano a gran voce questa feature.