WhatsApp: suggerimenti, trucchi segreti che potresti non conoscere sull’app

Con oltre 1,5 miliardi di utenti attivi ogni giorno, WhatsApp è senza dubbio una delle app di messaggistica più popolari in circolazione.

Se usi WhatsApp, probabilmente avrai scoperto le basi ma in realtà ci sono diverse funzionalità segrete che potresti non sfruttare appieno.

ora WhatsApp ha rivelato i suoi consigli per vivere meglio la tua vita sull’app di messaggistica.

Dai segnalibri ai messaggi principali alla lettura dei messaggi in “modalità super furtiva“, ecco i principali suggerimenti e trucchi di WhatsApp che potresti non conoscere.

Whatsapp trucchi: come registrare le note vocali a mani libere

Mentre le note vocali sono una delle funzionalità più popolari su WhatsApp, molti utenti non sanno che è possibile registrare le note vocali a mani libere.

WhatsApp ha dichiarato: “Sapevi che se tieni premuta l’icona del microfono e scorri verso l’alto, la funzione di nota vocale viene bloccata su” registra “, consentendoti di registrare il tuo messaggio a mani libere?”

Una volta terminata la registrazione del messaggio, infatti, basta premere invia e il gioco è fatto.

Whatsapp, ecco come contrassegnare i tuoi messaggi principali

Anche se WhatsApp ha una funzione di ricerca, provare a trovare messaggi di qualche tempo fa può essere complicato.

Per fortuna, c’è un modo segreto di aggiungere segnalibri ai messaggi chiave per essere sicuri di poterli trovare facilmente e rapidamente in futuro.

WhatsApp ha dichiarato: “Utilizza la funzione ‘stella’ con cui puoi aggiungere segnalibri ai messaggi chiave che puoi facilmente visualizzare di nuovo in una posizione centrale. Basta premere sul messaggio che si desidera aggiungere ai segnalibri e quindi toccare l’icona a stella“.

Per gli utenti di iPhone, si possono trovare tutti i messaggi speciali andando in Impostazioni e Messaggi speciali o facendo clic sul nome della chat e toccando “Messaggi speciali“. Per gli utenti Android, bisogna scegliere “Altre opzioni” e toccare “Messaggi speciali”. ”

Whatsapp, come cambiare il tuo stato del profilo

Gli stati sono un modo semplice per dire qualcosa a tutti i tuoi contatti contemporaneamente. WhatsApp ha spiegato che si può impostare lo stato su un’opzione preesistente oppure se ne può creare uno personalizzato per qualsiasi attività.

Per fare ciò, vai su Impostazioni e tocca il tuo nome, poi scegli Stato e seleziona un’opzione preesistente oppure, per personalizzarla, fai clic su Modifica, seleziona una delle opzioni preesistenti e condividi con il mondo ciò che stai facendo attualmente.

Whatsapp, come mettere da parte il telefono ma restare online: ecco Whatsapp web

Sbirciare il tuo smartphone per controllare i tuoi messaggi WhatsApp sul lavoro può essere complicato, ma per fortuna c’è un modo per controllare i tuoi messaggi senza nemmeno toccare il telefono.

WhatsApp ha dichiarato: “Scarica l’app desktop WhatsApp Web, che rispecchia le conversazioni del telefono sul tuo computer. Ciò significa che puoi inviare i normali messaggi, foto e GIF di WhatsApp dal tuo computer”

Whatsapp, come inserire gli adesivi nelle chat

Mentre molte persone usano le emoji nei loro messaggi, gli Stickers possono offrire una divertente alternativa per ravvivare le tue conversazioni.

WhatsApp ha dichiarato: “Quando apri una conversazione, accanto al campo in cui inserisci il testo, c’è una piccola icona quadrata con una pagina piegata da un lato. Quando fai clic su questo, vengono mostrati gli adesivi precaricati, ma se ne possono scaricare degli altri”