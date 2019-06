WhatsApp, svelati sei trucchi per personalizzare la chat. Ecco quali

Volete scoprire sei trucchi davvero fantastici che si possono sfruttare su WhatsApp? Sei strategemmi piuttosto stuzzicanti che mirano e rendere possibile, per ogni utente, di personalizzare la chat. Sei semplici trucchi che, forse, molti utenti non conoscono. Siete pronti?

Sei trucchi per personalizzare la chat WhatsApp. Ecco come

Ebbene sí, esistono tanti piccoli trucchi che si possono sfruttare per migliorare l´uso di WhatsApp. Se alcuni strategemmi come quello per chattare da invisibili erano giá stati affrontati, adesso invece, si parla nello specifico di sei soluzioni molto interessanti con un fine ben preciso.

Ovvero, come detto di sei trucchi perlopiú segreti ai clienti e che servono a personalizzare al massimo le proprie conversazioni ed il proprio profilo su WhatsApp.

Come ben noto WhatsApp è un’applicazione tra le piú amate dai clienti di tutto il mondo e, nonostante qualche problemino legato ad alcuni abusi di riservatezza che la stessa azienda WhatsApp intende perseguire legalmente e alcune pseudo truffe su cui é bene documentarsi, la popolaritá di questa App é sempre piú in ascesa.

Tra le cose che gli utenti amano di piú c´é per appunto la possibile personalizzazione della app, cosí da poter creare la propria chat di messaggistica ideale. In questo senso, esistono sei trucchi per la personalizzazione migliore possibile.

Il primo dei sei trucchi serve a personalizzare le conversazioni WhatsApp. Si puó realizzare il cambio dello sfondo della chat. Come? Accedendo al menù Impostazioni, gli utenti possono variare il tema standard di WhatsApp e inserire una propria foto o uno sfondo a tinte unite.

Poi, in merito ai gruppi, ogni utente può collocare una piccola descrizione per sintetizzare l´essenza della conversazione di gruppo.

E ancora: tramite il menù Impostazioni, é possibile modificare il tono della suoneria sia per messaggi sia le chiamate. Si permette anche di optare per un suono personalizzato per un utente specifico: il proprio partner, ad esempio, o un fratello o sorella, amici e cosí via.

E poi, esistono versioni di WhatsApp per Android nei quali si puó variara anche lo stile della scrittura, sempre sul menù Impostazioni cliccando nella sezione relativa alle Chat.

E per ultimo, la news piú recente, gli stickers. Ogni utente WhatsApp puó ideare i suoi stickers personalizzandoli in pochi click, magari seguendo i tutorial ufficiali messo a disposizione dalla chat.