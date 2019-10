WhatsApp trucco per lasciare i gruppi in segreto senza farsi scoprire: ecco come è possibile

WhatsApp trucco per lasciare i gruppi in segreto senza farsi scoprire: ecco...

WhatsApp: esiste un trucco per lasciare ii gruppi In segreto senza farsi scoprire: ecco come è possibile.

Volete abbandonare dei gruppi WhatsApp ma non volete farlo sapere?

Ora è possibile. Esiste infatti i l modo per non farsi scoprire. Come? Ecco, con questo trucco.

WhatsApp trucco per lasciare i gruppi in segreto senza farsi scoprire: ecco come si fa

Lasciare i gruppi WhatsApp in segreto ora non è solo possibile. Ma anche facile.

Se volete uscire dai gruppi e dalle chat di WhatsApp è necessario seguire un semplice iter.

Abbandonare.o gruppi della chat di messaggistica istantanea WhatsApp, per dirla tutta, non è affatto complicato.

Di norma, la rinuncia ad un gruppo non è anonima, ma si può fare.

Come? In primis si può controllare i parametri delle notifiche al gruppo. Infatti spesso i partecipante non notano la relativa notifica di abbandono.

Un’altra tecnica è quella dell’abbandono nei momenti di massima intensità delle conversazioni, provando a farlo mentre la notifica verrà ignorata da una buona parte dei partecipanti.

Se sì vuole andare sul sicuro, allora si consiglia il cambio numero.

Gli utenti che possiedono una doppia SIM possono migrare il loro profilo su un nuovo numero, al fine di rendere totalmente anonima l’uscita.