WhatsApp Web Down: problemi di caricamento per la versione PC dell’app di messaggistica

WhatsApp Web Down: problemi di caricamento per la versione PC dell’app di...

WhatsApp Web non funziona. Poco prima delle ore 18 di oggi, martedì 17 marzo, la versione per PC di WhatsApp ha smesso di funzionare. Come riportato sui social network da numerosi utenti in tutto il mondo, WhatsApp Web è offline, provando ad aprire la pagina web.whatsapp.com, infatti, gli utenti non riescono ad aprire la piattaforma da desktop, non avendo la possibilità di leggere e scrivere messaggi tramite PC o Mac.

I problemi di connessione a WhatsApp Web sembrano legati ai tanti utenti che in questi giorni stanno tentando di accedere a WhatsApp da PC, su Twitter sono centinaia gli utenti che riportano il malfunzionamento alla versione web di WhatsApp, con buona probabilità i tecnici della piattaforma sono già operativi per risolvere il crash che in questi minuti sta interessando il servizio. Ad ora non risultano problemi nelle versioni mobile di WhatsApp, tutto regolare il servizio su smartphone Android e iPhone.