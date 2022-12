Whirlpool Napoli, gruppo formalizza cessione a Zes Campania

(Adnkronos) – È finita l’odissea del sito Whirlpool di Napoli. La multinazionale del bianco infatti ha formalizzato oggi la cessione dello stabilimento di via Argine alla Zes della Regione Campania. A porre fine ad una vicenda che si trascina da anni una nota del gruppo americano che “comunica che, in data odierna, è stato formalizzato il trasferimento della piena proprietà dello stabilimento di Napoli, sito in via Argine 310, e delle relative pertinenze al Commissario Straordinario di Governo per la Zona Economica Speciale (ZES) Regione Campania”. Un trasferimento a zero euro. Rispettati così i tempi indicati dal governo nel corso dell’ultimo tavolo di confronto con i sindacati.

“Secondo quanto contenuto nell’atto di vendita, la Zes Campania utilizzerà tale acquisizione ai fini della successiva cessione – mediante un bando pubblico – ad uno o più soggetti e finalizzato alla futura reindustrializzazione dell’area produttiva”, conclude la nota della Whirlpool Corporation.