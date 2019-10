Wi-Fi, in Italia connessione gratuita per italiani e turisti: ecco dove, da quando, come a costo zero

Wi-Fi, in Italia connessione gratuita per italiani e turisti: ecco dove, da...

Innovazione tecnologica al passo coi ‘tempi moderni’ della nostra attuale epoca contraddistinta dalla costante, irrinunciabile interconnessione: la rete, oggi, è tutto.

Se i tanti problemi e i cosiddetti DOWN si fanno sempre più frequenti e dannosi per i clienti (di recente c’è stato un TIM Down, ma anche ad esempio un Iliad Down, senza considerate le abitudinarie disconnessioni con Instagram e Twitter, per fare due esempi), altrettanto si lavora alacremente a fornire un servizio di connessione sempre più fattivo e proficuo.

In particolare in Italia si sta lavorando per lanciare un progetto di conessione Wi-Fi completamente gratuito che farà molto piacere agli utenti. Di cosa si tratta? E’ presto detto.

Wi-Fi, in Italia connessione gratuita per italiani e turisti: non si paga nulla. Ecco dove, da quando, come fare

Dunque Wi-Fi gratis in Italia. Ecco la connessione gratuita per italiani e turisti che potranno navigare in Internet tramite una connessione Wi-Fi completamente gratuita e a costo zero: ovvero? Ebbene ecco di cosa si tratta.

La connessione internet è da sempre molto cruciale per i consumatori di tutto il mondo e il mercato delle connessioni si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni; i consumatori hanno a accesso a connessione mobili (5G, 4G, 3G) che offrono velocità e prestazioni diverse ma è chiaro come stia diventando, nel tempo, il Wi-Fi uno degli strumenti più utilizzati.

A questo proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha collaborato con il Mibact per introdurre una connessione wi-fi in tutta Italia e a costo zero; il nome del progetto è “Wi-Fi Free For Italy” ed è già stato presentato e approvato.

Wi-Fi gratis per gli italiani e turisti: ecco quali sono le novità all’orizzonte. Ad approvare il progetto sono Domenico Tudini e Antonio Larosi che hanno dato via libera per l’inizio dei lavori. Si tratta, nel dettaglio di una fase progettuale relativa alla scelta di installare degli hotspot pubblici e gratuiti in tutte le zone con maggiore affluenza di persone come per esempio piazze, stazioni, fermate e via dicendo.

Così facendo, almeno sulla carta, tutti gli italiani e tutti i turisti possono accedere alla connessione Wi-Fi e navigare in Internet illimitata e gratuita. Ma non finisce qui.

le informazioni a disposizione circa questo tema, infatti indicano anche questo. Ovvero che Infratel Italia ha comunicato un suo importante intervento in questo senso: creare un’applicazione apposita per questo progetto.

Tutti gli utenti interessati, infatti, possono trovare sul proprio Play store o App store un’applicazione completamente gratuita: wifi.italia.it.

Come fare? Semplice. Una volta scaricata possono accedere alla connessione internet, ma possono affidarsi anche per l’acquisto di eventuali biglietti per trasporti pubblici urbani ed extraurbani oppure per le varie attrazioni turistiche.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Mibact hanno pensato a questo progetto per dare uno sviluppo maggiore al turismo e alla ricerca italiana; il loro obiettivo, infatti, è quello di migliorare il territorio a livello turistico dando la possibilità a tutte le persone di lasciare un riscontro della loro esperienza in Italia tramite l’applicazione.

