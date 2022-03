Will Smith si scusa su Instagram: il messaggio

La notte degli Oscar 2022 verrà ricordata non tanto per i film vincitori, quanto per lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. Un gesto mai visto in un contesto del genere. Tanto eccessivo da far credere, almeno inizialmente, che si trattasse di una scenetta preparata. Nulla del genere, perché il colpo è stato reale e dettato da uno scatto d’ira.

L’attore americano, vincitore dell’Oscar come migliore attore, non ci ha visto più quando il comico ha fatto una battuta sull’acconciatura della moglie, Jada Pinkett Smith, costretta a rasarsi a causa dell’alopecia. Will Smith subito dopo si è scusato direttamente dal palco dove ha ricevuto poco dopo la statuetta.

Lo ha fatto ancora, alcune ore più tardi, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni di salute di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente”.

Ha scritto ancora Will Smith: “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono stato fuori luogo e inopportuno, ho sbagliato. Mi vergogno e le mie azioni non rappresentano l’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy (che ha condannato il gesto ricordando che “non perdona la violenza in nessuna forma”, ndr) i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e gli spettatori in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi”, conclude il post dell’attore.