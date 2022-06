Wimbledon 2022, il tabellone: semifinale Berrettini-Nadal ‘sulla carta’

(Adnkronos) – Matteo Berrettini nella metà bassa del tabellone di Wimbledon 2022, con la prospettiva – dopo il sorteggio di oggi- di sfidare lo spagnolo Rafa Nadal nell’eventuale semifinale. Jannik Sinner debutta contro lo svizzero Stanislas Wawrinka e si trova nella metà alta del tabellone presidiato da Novak Djokovic. Il sorteggio definisce il main draw del terzo Slam della stagione scatterà lunedì 27 giugno sull’erba dei campi dell’All England Club di Londra. I Championships quest’anno non assegnano punti validi per le classifiche Atp e Wta, dopo la decisione della Federazione britannica di non ammettere tennisti dalla Russia e dalla Bielorussia.

Berrettini, n.11 del ranking ed ottavo favorito del seeding, è reduce dai trionfi a Stoccarda e al Queen’s: il romano, imbattuto quest’anno sull’erba e finalista a Wimbledon un anno fa, comincerà la sua avventura londinese contro il cileno Cristian Garin, n.44 del ranking. Il 26enne di Santiago, in tabellone per la quinta volta, lo scorso anno è arrivato agli ottavi agli ottavi.

Sinner, n.13 del ranking e 10 del seeding, gioca invece solo per la seconda volta il Major British dove lo scorso anno fu sconfitto all’esordio dall’ungherese Marton Fucsovics. Il ventenne azzurro all’esordio trova Waerinka, 37 anni, ammesso nel main draw con una wild card. L’elvetico, rientrato nel tour dopo quasi un anno di stop per due operazioni ai piedi, ha vinto entrambi i precedenti con l’altoatesino, disputati al primo turno degli Us Open (cemento) ed in semifinale ad Anversa (veloce indoor) nel 2019.

Nella pattuglia azzurra, Lorenzo Sonego – numero 27 del seedeing- esordisce contro lo statunitense Denis Kudla, n. 78 Atp, che lo ha battuto 2 volte quest’anno, imponendosi anche al Queen’s la scorsa settimana.

Gli ottavi di finale ‘sulla carta’:

(1) Djokovic (Ser) – (15) Opelka (USA);

(10) Sinner (Ita) – (5) Alcaraz (Spa);

(3) Ruud (Nor) – (16) Carreno Busta (Spa);

(9) Norrie (Gbr) – (7) Hurkacz (Pol);

(8) Berrettini (Ita) – (12) Schwartzman (Arg);

(13) Shapovalov (Can) – (4) Tsitsipas (Gre);

(6) Auger-Aliasime (Can) – (11) Fritz (Usa);

(14) Cilic (Cro) – (2) Nadal (Spa).