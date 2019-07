Wind, promozione low cost entro Luglio 2019: ultimi giorni, ecco quale e come fare

Wind sfida i concorrenti nel mercato delle telefonia mobile e in particolare Iliad e le sue tariffe (quasi) imbattibili. Come? Con una promozione da attivare entro Luglio 2019.

Quale? E’ presto detto. Ecco tutti i dettagli circa la proposta che Wind ha deciso in questi giorni di lanciare a cavalcare. Ma occhio: manca poco.

Wind, promozione low cost entro Luglio 2019: ecco quale, i costi e come attivarla

Si chiama Wind Smart 50 Flash+ ed è la promozione che prova a sbancare il banco permettendo all’utente di ottenere anche 50 giga di traffico.

La Smart 50 Flash Plus, è offerta a soli 6,99 euro a rinnovo. con essa, si ottengono dei pacchetti davvero convenienti. Ma attenzione, ci sono dei paletti. Quali?

La Smart 50 Flash Plus è sottoscrivibile esclusivamente via contatto telefonico diretto o operator attack: ovvero l’utente può andare in negozio ma documentare di aver ottenuto precedentemente la proposta da parte dell’azienda o richiederla online però portando in Wind il numero di un determinato operatore.

Come contenuti, la Smart 50 Flash+ è tra le migliori proposte: a soli 6,99 euro al mese, la permette l’accesso a 50 giga di internet alla massima velocità disponibile, affiancati da illimitati minuti da utilizzare per telefonare.

I costi di attivazione sono ridotti, se richiesta sul sito si dovranno versare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ma con un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi (se richiesta portabilità entro la scadenza si pagherà una penale di 10 euro).

L’utente può prenotarla online ed attivarla in negozio, in questo caso però il costo iniziale è di 11,99 euro, sempre con vincolo contrattuale.

La promozione include gratis anche iSMS MyWind e la segreteria telefonica, senza costi aggiuntivi o limitazioni particolari che andrebbero ad inficiare l’esperienza complessiva.