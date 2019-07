Wind, tutto a 6,99 euro al mese con Smart 50 Flash Plus: ecco chi può sottoscrivere l’offerta e come

Wind Smart 50 Flash Plus offre una delle condizioni più convenienti nel mercato della fonia mobile.

Una offerta promozionale speciale che va a far concorrenza non solo alle dirette top categoria, come Vodafone o Tim o la Tre, ma anche, se non soprattutto, a Iliad e ho, le cui offerte sono a dir poco allettanti.

Che cosa ha deciso di fare Wind? E’ presto detto: offrire tutto ciò che serve per un pacchetto totale a sole 6,99 euro al mese. Ecco come fare

Wind, tutto a 6,99 euro al mese: ecco di cosa si tratta, chi può aderire e come e da quando

Wind decide di fare un’offerta quasi irrinunciabile: ma occhio, vale solo per alcuni ex clienti che decidono di tornare con l’operatore. Che cosa propone?

La tariffa è Wind Smart 50 Flash Plus, e include minuti e GB in quantità a un basso prezzo. Wind Smart 50 Flash Plus dona difatti minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese se si proviene da alcuni determinati operatori.

Quindi l’offerta non può attivarla chiunque, ma solo chi attivabile dopo consenso commerciale, verrà contattato da alcuni call center per conto di Wind.

Se poi il cliente darà il consenso al passaggio a Wind, la nuova SIM verrà spedita tramite corriere con pagamento in contrassegno di 20 euro: 10 euro per il costo della SIM, 10 per la prima ricarica che va a coprire primo rinnovo. Zero è il costo di attivazione se si resta in Wind almeno 24 mesi.