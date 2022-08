Wolfgang Petersen, addio all’artista tedesco: i migliori film

Si è spento a 81 anni Wolfgang Petersen, il regista tedesco nominato agli Oscar per i film “Das Boot” e “Air Force One“.

Petersen ottenne un boom di riconoscimenti per il suo film sulla seconda guerra mondiale “Das Boot” del 1981, ma la sua carriera è costellata da una serie di opere molto apprezzate, specie dagli amanti dei film d’azione.

Ha scritto e diretto il film fantasy per bambini del 1984 “The NeverEnding Story” (‘La storia infinita’), proseguendo per film d’azione con alcune delle più grandi star: “In the Line of Fire” con Clint Eastwood e Rene Russo , in “Outbreak” con Dustin Hoffman, Morgan Freeman e Russo e “Air Force One” con Harrison Ford e Glenn Close.

Si ricordano ancora “The Perfect Storm” con George Clooney e “Troy” con Brad Pitt, oltre a “Poseidon”.