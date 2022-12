World Aids Day Roma – Oggi il test day Hiv dedicato all’Assemblea Capitolina e alla Giunta

Cultura, informazioni e consapevolezza. Queste le parole chiave del World Aids Day che si è tenuto oggi in Campidoglio con Anlaids e il Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli per un test day Hiv dedicato all’Assemblea Capitolina e alla Giunta.

“Sensibilizzare alla diffusione del test, alla prevenzione precoce e alla lotta allo stigma – affermano gli organizzatori – per sostenere i percorsi di cura e favorire le informazioni è importante, in questo ci siamo impegnate con Nella Converti e porteremo avanti un lavoro in aula e nelle commissioni”.

Come si legge nela nota che ha accompagnato l’evento: “Grazie al sindaco Roberto Gualtieri che ha partecipato in prima persona, a tutte le colleghe e ai colleghi che si sono sottoposte/i al test gratuito, sicuro, veloce, riservato, così come ha fatto la coordinatrice dell’Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale, Marilena Grassadonia.

Tutte le cittadine e i cittadini possono effettuare il test presso i presidi socio sanitari della regione Lazio, vedi link https://www.salutelazio.it/hiv-e-aids-dove “.

Inoltre, si legge ancora, “Azioni simili saranno diffuse anche in alcuni municipi, con la collaborazione di importanti realtà come Villa Maraini, dove sarà possibile effettuare gratuitamente il test”.

Una nota, ricordiamo, diffusa dalla Presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità Michela Cicculli

