Wuhan, “nel laboratorio pipistrelli vivi”: il video di Sky News Australia

Pipistrelli vivi nel laboratorio di Virologia di Wuhan. È quanto svela SkyNews Australia, che ha diffuso in esclusiva un video in cui si vedono pipistrelli in gabbia e un medico che dà da mangiare a uno degli animali. Le immagini, realizzate dall’Accademia cinese delle scienze, risalgono al 2017, in occasione dell’avvio del nuovo laboratorio di biosicurezza di livello 4.

Il video in qualche modo contraddice quanto detto finora dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha sempre smentito le ipotesi che nel laboratorio di Wuhan fossero tenuti animali vivi, bollandole come complottiste. Il video, dal nome “Il team di costruzione e ricerca del laboratorio Wuhan P4 dell’Istituto di virologia di Wuhan, Accademia cinese delle scienze”, dura 10 minuti e riporta le parole dei medici che parlano di precauzioni “di massima sicurezza” in atto in caso di “incidente”.

Le immagini mostrate da Sky News Australia riaccendono la discussione sull’origine del virus. Anche lo zoologo Peter Daszak, membro del team dell’Organizzazione mondiale della sanità che indaga sull’origine della pandemia a Wuhan, ha ammesso la possibilità che il laboratorio possa aver ospitato pipistrelli.

L’11 dicembre 2020 lo stesso Daszak dichiarava in un tweet: “Questa è una teoria del complotto ampiamente diffusa. Non hanno pipistrelli vivi o morti al loro interno. Non ci sono prove da nessuna parte che ciò sia accaduto”.

Di seguito il video di Sky News Australia