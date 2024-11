WWF, al via la Campagna “A Natale regala il futuro”

Al via la Campagna “A Natale regala il futuro” del WWF per salvare le specie animali a rischio estinzione.

Elefanti uccisi per l’avorio, koala decimati dagli incendi e orsi polari deperiti a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Le specie animali del pianeta Terra sono in “caduta libera” verso l’estinzione. A lanciare l’allarme è il Living Planet Index (LPI) 2024 del WWF dopo avere analizzato i trend di quasi 35.000 popolazioni di vertebrati. Secondo il documento, in appena 50 anni, tra il 1970 e il 2020, la nostra unica ma fragilissima Casa ha registrato un calo del 73% della fauna selvatica. Il declino è maggiore negli ambienti di acqua dolce (-85%), negli ecosistemi terrestri (-69%) e negli habitat marini (-56%). Una vera e propria sciagura che, se non invertiamo la rotta verso un mondo più sostenibile, potrebbe portarci a un punto di non ritorno.

Ed ecco perché, in occasione delle festività, il WWF lancia la Campagna “A Natale regala il futuro” per adottare una specie animale in pericolo. Attraverso il sostegno dei progetti dell’organizzazione non governativa, i cittadini, oltre a contribuire alla salvaguardia della biodiversità, potranno ricevere un peluche di un leopardo delle nevi, di un pinguino imperatore, di una razza, di uno squalo o di una tigre. Tra i nostri coinquilini terrestri strappati all’estinzione, attraverso gli sforzi di conservazione degli ambientalisti, i gorilla di montagna residenti soprattutto nel Massiccio del Virunga, in Congo, in Africa.

