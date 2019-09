X Factor 13, 2019: ecco le categorie. A chi vanno gli over, gli under donna, uomo e i gruppi

X Factor 13, 2019: ecco le categorie. A chi vanno gli over,...

Si é Appena conclusa la terza puntata di X-Factor 13 del 2019. Dopo le selezioni per i bootcamp si assegnano le categorie.

A chi spettano gli over, a chi o gruppi, a chi gli under donna e uomini? Ecco come è andata.

Ecco lecategorie. A Sfera Ebbasta spettano gli Under Donna, a Mara Maionchi gli over, a Samuel i gruppi, e a Malika gli under uomo.

Dalla settimana prossima dovranno dare via ai bootcamp: assegnando le sedie buone poi per i live.