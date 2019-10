X Factor 2019, arrivano i live: a che ora in onda e dove, chi sono i giudici, nomi concorrenti, ospiti. Quattro squadre si sfidano dal vivo, Over, Uomini, Donne e Gruppi. Spoiler, anticipazioni e VIDEO

X Factor 2019, arrivano i live: a che ora in onda e...

Riparte alla grande la sfida dal vivo di X Factor con i Live tanto attesi. E Cattelan conduttore-autore conferma: si punta sulla qualità e su chi sa scrivere. Ma cosa ci aspetta in tv, e a che ora e dove vedere lo show live delle esibizioni degli artisti?

Ecco finalmente arrivato al clou l’appuntamento di X Factor con i Live, vero e determinante snodo dello show sul talento musicale.

Al Palazzetto del volley a Monza arriva l’apuntamento clou di X Factor 2019, da domani sera su Sky Uno (21,15) e Now Tv. Ecco come sarà contraddistinta la sfida secondo una formula che ha fatto molto successo nel tempo.

X Factor 2019, arrivano i live: a che ora e dove, canale chi sono i giudici, nomi concorrenti, ospiti e conduttori Extra Factor

Quattro giudici, quattro squadre, Alessandro Cattelan, quest’anno anche autore e Creative producer, protagonista del Boot Camp a Berlino. E’ tutto pronto per X Factor 2019, arrivano i live: e c’è una grande curiosità, per appunto, nel capire come andrà.

Comunicati, in primo luogo, gli ospiti, si tratta di Mika e Coez. E nel dopo-talent arrivano Pilar e Achille Lauro. Quattro squadre si sfidano dal vivo: Over, Uomini, Donne e Gruppi.

Prima ancora di addentrarsi all’interno delle emozioni dei Live, ecco tramite VIDEO la possibilità di rivedere le emozioni degi Home Visit.

Queste, invece, alcune delle emozioni relative ai casting, o per meglio dire le Audizioni. Ecco le dieci considerate tra le più emozionanti.

aggiornamento ore 4,21

X Factor, arrivano i live: la rosa dei quattro giudici e il presentatore Ospiti Mika e Coez, Pilar e Achille Lauro nel post.

Come sappiamo, i giudici sono Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane. Ecco come si sono espressi i giudici sulla attuale situazione della compatizione.

La prima a parlare è Mara Maionchi e lo fa sugli Over: “l’emozione per me è lavoro, ascoltare i ragazzi e capire quanto sono pronti. Mi affianca Ioska Versari”. La sua più struggente sensazione è stata Berlino: «Ho vinto 5mila euro alle macchinette, andavano tutti a letto presto e sono stata al Casinò».

E’ poi la volta di Sfera Ebbasta, Under Donne: “Lascio molto decidere le ragazze, le aiuto con quel poco che so più di loro. Lavoreremo con il mio produttore, Shablo”.

Malika Ayane, che invece si occupa degli Under Uomini dichiara la sua priorità: “Sul fare insieme, dove tutto quello che uno ha da dare agli altri viene dato (compresi me e Roberto Vermetti); la missione è allargare le conoscenze musicali della squadra”.

E’ il momento poi, di Samuel che dichiara come “i Gruppi non si mettono insieme per suonare una canzone ma per esprimere un suono e la musica del loro tempo, un genere e uno stile. Capire le dinamiche interne richiede tempo”.

aggiornamento ore 8,37

X Factor, i live: ecco tutti i nomi delle squadre. E Achille Lauro e Pilar Fogliati, conduttori di Extra Factor

Dunque, come detto, Achille Lauro e Pilar Fogliati saranno i conduttori di Extra Factor. Quanto alle squadre, ecco tutti i nomi. Con Malika Ayane gli Under Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Con Sfera Ebbasta le Under Giordana Petralia, Mariam Rouass e Sofia Tornabene.

Con Mara gli Over Eugenio Campagna, Marco Saltari, Nicola Cavallaro. Con Samuel i Gruppi , Booda, Seawords, Serra.

Si rinnova completamente anche Extra Factor, con l’attrice Pilar Fogliati e Achille Lauro. Quanto a X Factor Daily è condotto dalla finalista dello scorso anno Luna Melis. Grande impegno produttivo e di racconto, non solo musicale. Tecnologico e sperimentale. Curato dal direttore artistico Simone Ferrari con lo scenografo Luigi Maresca, il light designer Ivan Pierri e lo stylist Nicolò Ceroni, Nathan J. Clarke il coreografo. La regia è di Luigi Antonini.

Aggiornamento ore 12,24