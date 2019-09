X Factor 2019, Audizioni stasera 26 Settembre 2019 in TV: orari, canale nuova puntata Audition in attesa del Bootcamp di XF 13

Torna X Factor 2019 in tv. Ecco la seconda trance delle Audizioni stasera 26 Settembre 2019.

Quali sono gli orari, il canale e gli argomenti della nuova puntata delle Audition? Ecco cosa ci aspetta questa sera in televisione con X Factor 13, in attesa del Bootcamp.

Dunque torna in onda X Factor 13, il celebre talent show condotto da Alessandro Cattelan.

Nel corso dei primi due appuntamenti dedicati alle audizioni, i giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel hanno assegnato diversi sì.

Non tutti sono certi di accedere ai bootcamp. Gli unici sicuri sono i concorrenti che hanno ricevuto quattro sì durante le audizioni.

Per gli altri, l’ultima parola spetta ai giudici. Intanto, dopo Anastasio, ospite della seconda puntata delle audizioni di X Factor 2019, questa sera, ci sarà Achille Lauro che darà consigli agli aspiranti concorrenti di X Factor 2019.

L’appuntamento, dunque, con X Factor 2019 è per giovedì 26 settembre alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Lo show può essere visto anche in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, invece, X Factor 2019 va in onda in chiaro su TV8.