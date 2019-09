(Diretta) X factor 2019 Terza puntata, cosa sta succedendo ora in TV nel reality di Sky. Giudici, audizioni, categorie, promossi, eliminati

(Diretta) X factor 2019 Terza puntata, cosa sta succedendo ora in TV...

Prende il via proprio in questi minuti la.nuova puntata di X Factor 2019.

Siamo Live, in diretta, per analizzare cosa succede in presa diretta. il conduttore Cattelan, come di consueto, presenta i giudici: Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta.

X factor 2019 Live: cosa sta succedendo ora in TV. I giudici scelgono i concorrenti e attendono le categorie

Come noto i giudici di X Factor 2019 scopriranno a fine serata le categorie che spetteranno a ognuno di loro.

I primi .a esibirsi sono i Keemosabe. Ok per loro con i quattro sì dei giudici. Niente da fare per Damiano, nonostante il suo passo di danza divertente.

Scattano i si e i no, e le selezioni proseguono. Alto il numero dei 4 sì.

È ora il momento ospite. Arriva Achille Lauro con la sua Rolls Royce.

Si esibisce il pianista Gabriele. Il pubblico gradisce subito. I giudici si complimentano e lui incassa 4 sì. E quattro sì anche per Cicco Sanchez che, come Gabriele andrà ai bootcamp.

Successo anche per Matilde, e Karma con quattro consensi, così come Flora Cavina.

Spazio per il ternano Lorenzo: dalle serenate a X Factor, chitarra e voce il diciottenne parte bene con voce sinuosa. I giudici seguono la ovazione del pubblico.

Samuel e Mara lo applaudono, Malika Ayane conferma e Sfera è per il pollice su. Sono altri 4 sì.

Con la struggente ispanica Maria si apre un set di tre sì al femminile. La sfilza dei candidati prosegue, ma non tutti ce la fanno.

Il duo Sierra sembra subito rapire platea e bancone giudice. Rap e trap si mescolano. Per i giudici pochi dubbi. Dopo la standing ovation per i due musicisti arrivano 3 canonici sì. Sfera Ebbasta, noto del settore, è più critico per stimolarli.

Il napoletano Anonimo presenta un suo inedito. Forse emozionato, il giovane stona. I giudici sono critici. Niente da fare.

Voce calda, armonica, la diciassettenne Beatrice fa alzare tutti in piedi. Nessun dubbio per Mara Maionchi, Malika Ayane che ne esalta i sussurri, Sfera e Samuel che ne sottolineano il potenziale. Sono quattro sì.

Ecco le categorie. A Sfera spettano gli Under Donna, a Mara gli over, a Samuel i gruppi, e a Malika gli under uomo.