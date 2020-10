X Factor 2020 oggi 2 Ottobre replica in chiaro su TV8: orario, canale, come vederla in streaming

X Factor 2020 torna in onda in chiaro come ormai da tradizione su TV8 questa sera 2 Ottobre 2020 in replica rispetto alla messa in onda in versione inedita ieri sera Giovedì 1 Ottobre 2020.

La nuova prima serata è andata in onda su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) ieri: e per chi non ha sky c’è un modo per seguire il programma in replica e magari in chiaro, ed è appunto su TV8.

Il famoso format nel quale i giudici sono alle prese con le audizioni e permettono, con almeno tre “sì”, il passaggio alla fase successiva (dalle audition ai Bootcamp, fino ai Live), sarà godibile per tutti in replica. Dopo la puntata di ieri 1 Ottobre 2020, vedremo X Factor 2020 disponibile anche in chiaro. Ecco come fare per seguire le repliche e lo streaming.

X Factor: come e dove vede la puntata in replica su TV8

La nuova puntata di X Factor 2020 andata in onda ieri sera, giovedì 1 Ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), verrà dunque replicata.

Oltre infatti ad esser visibile anche su Sky Go e in streaming su Now Tv, la puntata sarà trasmessa in chiaro nella serata di oggi, venerdì 2 Ottobre su Tv8. Dunque, libera per tutti.

X Factor: il regolamento, cosa sono le audition, cosa sono i Bootcamp

Le audition sono già state registrate allo Studio 5 di Cinecittà. A questa fase del programma seguirà quella dei Live, al via il 19 ottobre, con il ritorno in studio (nell’ex Area Expo a Milano) del pubblico, pur se in misura limitata.

A presentarsi alle primissime selezioni, quest’anno, sono stati in 40 mila. Nonostante il Covid, dunque, il reality è stato al centro dei pensieri di tantissimi. Anche quest’anno, saranno tre le fasi di selezione che i ragazzi dovranno superare. A partire dalle Audition, nel corso delle quali i cantanti dovranno riuscire ad ottenere almeno tre “Sì”, per provare a staccare un biglietto per la fase dei Bootcamp, quando i giudici decideranno se far sedere i ragazzi sulle sedie, portandoli alla Last call. Quest’ultima è una vera novità di questa edizione del talent, ulteriore possibilità per i ragazzi per entrare nei 12 finalisti. Da lì partiranno i Live, al via il 29 ottobre, in diretta.

X Factor 2020: chi sono i nuovi giudici

Dopo diverso tempo sono arrivati grandi cambiamenti tra i giudici di X Factor. Infatti quest’anno la squadra dei giudici è rinnovata del tutto. «Non nascondiamo che la scorsa edizione, in termini di ascolti, non ci ha soddisfatto» ha detto Nicola Maccanico, executive vice president programming di Sky Italia – X Factor. «Qualcosa ha interrotto il rapporto con il pubblico». Da qui i grandi cambiamenti nella squadra dei giudici.

Niente più Sfera Ebbasta, al suo posto entra il rapper sardo Hell Raton. Saluta dopo moltissimo Mara Maionchi, uno dei volti del talent, e tornano i due “ex” Mika e Manuel Agnelli, dopo il saluto di Fedez. E poi fuori Samuel e Malika, per l’ingresso di Emma, che saluta dunque Canale 5 e Amici di Maria De Filippi, e approda in Sky.