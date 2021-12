X Factor 2021, chi sono i finalisti

Sono gIANMARIA (roster Emma), Baltimora (roster Hell Raton), Bengala Fire (roster Manuel Agnelli) e Fellow (roster Mika) i 4 finalisti di X Factor 2021. Saranno loro a salire sul palco Mediolanum Forum di Assago giovedì 9 dicembre in occasione della finale che vedrà esibirsi come ospiti Maneskin e i Coldplay. Ad aprire la puntata della semifinale, ieri giovedì 2 dicembre, è stato Manuel Agnelli che ha presentato live sul palco del Teatro Repower il suo nuovo brano ‘La profondità degli abissi’ con un’esibizione esplosiva, accompagnato da una band d’eccezione formata da Rodrigo D’erasmo, Beatrice Antolini e a sorpresa i Little Pieces Of Marmalade, il gruppo che aveva proprio in squadra a X Factor lo scorso anno. Il brano è contenuto nella colonna sonora di ‘Diabolik’, il film dei Manetti bros. dal 16 dicembre al cinema.

La puntata è poi entrata nel vivo con una prima manche spettacolare in cui i cinque cantanti in gara hanno duettato con Benjamine Clementine, Samuele Bersani, La Rappresentante di Lista, Motta e Fulminacci. A dettare i tempi di una semifinale sempre più tesa è stato Ludovico Tersigni, padrone di casa di #XF2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Erio e La Rappresentate di Lista hanno duettato su “Amare”, una delle hit più popolari dell’ultimo anno; Fellow e Benjamin Clementine hanno emozionato con la loro versione ‘I Won’t Complain’; gIANMARIA ha duettato con Samuele Bersani in una performance da pelle d’oca su ‘Spaccacuore’; Baltimora e Fulminacci hanno sorpreso con una personalissima versione di ‘Resistenza’; infine, a chiudere la prima manche, i Bengala Fire che insieme a Motta hanno infiammato il palco con “Il tempo che passa la felicità”.

La gara poi è proseguita con la seconda manche che ha visto i concorrenti esibirsi con le cover assegnate per loro dal proprio giudice: Baltimora ha portato una rarefatta versione di “Altrove”, uno dei pezzi manifesto di Morgan; i Bengala Fire hanno messo in piedi un energico mash-up di due super hit rock: “Sunny Afternoon” dei The Kinks del 1967 e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis; Erio ha proposto una personalissima cover di “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead; Fellow si è esibito in una sua versione di “Dog Days Are Over” di Florence + The Machine; infine gIANMARIA, con l’immensa e struggente “Alexander Platz”, brano scritto da Franco Battiato e portato al successo da Milva. Al termine di questa manche i meno votati dal voto cumulato dell’intera serata sono risultati Baltimora ed Erio che sono quindi andati al ballottaggio, ed è stato proprio quest’ultimo a dover abbandonare il palco di X Factor, non potendo raggiungere il sogno della finale al Forum.

L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 451mila spettatori medi con una share del 2,04% (+9% rispetto alla puntata precedente). Con 257.662 interazioni totali in rilevazione linear, il sesto Live di X Factor 2021 è stato l’evento televisivo più commentato della giornata di ieri. L’hashtag ufficiale è entrato nella classifica dei Trending Topics italiani durante la messa in onda rimanendovi, quasi sempre in prima posizione, fino alla mattinata di venerdì; compaiono in questa classifica anche Bengala, Gianmaria, Manuel, Erio, Baltimora (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

L’attesissimo appuntamento con la finale è giovedì 9 dicembre sempre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.