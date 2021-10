X Factor 2021, la gara può iniziare: chi sono i 12 protagonisti

X Factor 2021 ha le sue 4 squadre e i suoi 12 concorrenti che saranno i protagonisti degli attesissimi Live. Nel corso di una puntata tesissima, i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika hanno scelto tre concorrenti ciascuno: gIANMARIA, Vale Lp e la band Le Endrigo nella squadra di Emma; Versailles, Edoardo Spinsante, e la band Karakaz per la squadra di Hell Raton; Erio e le band Mutonia e Bengala Fire per Manuel Agnelli; Fellow, Nika Paris e la band Westfalia per Mika. Saranno loro al centro dei Live in arrivo tra una settimana, da giovedì 28 ottobre su Sky e NOW, con la conduzione del nuovo frontman Ludovico Tersigni.

Per aprire la puntata sono state le scelte di Hell Raton, consigliato da Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra, che lo ha aiutato a scegliere i suoi 3 artisti da portare ai Live: i Karakaz, che si sono presentati con una vibrante cover dei Chemical Brothers ‘Out Of Control’; Edoardo Spinsante, nome d’arte scelto Baltimora, con una emozionante cover di Luigi Tenco ‘La ballata della moda’; e Versailles, ancora con i suoi capelli blu che però non sono riusciti a nascondere la sua emozione, con un suo brano originale dal titolo ‘Patico.

È stato poi il momento di Mika che ha voluto con sé come consigliere speciale Simone Marchetti, editorial Director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia. Hanno superato l’ultimo scoglio delle selezioni: il giovanissimo torinese Fellow, con un’intensa reinterpretazione di ‘London’ di Benjamin Clementine; la 16enne bulgara Nika Paris, che ha proposto una sorprendente cover di Serge Gainsbourg, ‘La chanson de Prevert’; e la band Westfalia, che ha portato un elegante brano originale dal titolo ‘My new mouse’.

Quindi, è stato il turno di Manuel Agnelli, affiancato da Marco Giallini, attore amatissimo dall’attitudine rock’n’roll. Insieme, hanno scelto la band Bengala Fire, che si è esibita in una coinvolgente cover di ‘See Emily Play’ dei Pink Floyd che ha reso giustizia ad uno dei pezzi più visionari e psichedelici della band inglese; Erio, con una commovente e raffinata versione di ‘Please Please Please Let Me Get What I Want’ dei The Smiths, uno dei lato B più celebri della storia del rock mondiale; e infine ancora una band, i Mutonia, che hanno conquistato tutti con una travolgente esibizione di ‘Psycho Killer’, brano cult dei Talking Heads.

Infine, ha chiuso la puntata Emma affiancata dal duo rivelazione del cinema italiano, i giovani e visionari fratelli D’Innocenzo. Per la sua squadra hanno superato il turno gIANMARIA con una scelta originale e coraggiosa, vista anche la sua giovane età, portando in scena una sua versione rabbiosa di ‘Mio fratello è figlio unico’ tra i brani più di personali Rino Gaetano; Vale Lp, con una graffiante reinterpretazione di un brano di Pino Daniele dal titolo ‘Che Dio ti benedica’; e la band Le Endrigo con ‘Stare soli’, un trascinante loro brano originale nel solco del rock cantautorale.