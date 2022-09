X Factor 2022, oggi si riparte: conduttrice, giudici, audizioni e dove vederlo

(Adnkronos) – X Factor 2022, al via oggi giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Al tavolo dei giudici si risiede – a 4 anni dall’ultima volta – Fedez, mentre debuttano Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Alla conduzione arriva Francesca Michielin che, a 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco, torna lì dove tutto è iniziato in una veste (ancora) diversa.

Torna il pubblico in presenza: 12mila gli spettatori complessivi che, all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, saranno a tutti gli effetti “quinto giudice” della competizione, perché con i loro applausi, più o meno assordanti, e con il loro disappunto, più o meno rumoroso, faranno intuire ai giudici il proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole.

Per la prima volta nella storia di X Factor il pubblico accompagnerà i giudici dai primissimi ascolti fino alla scelta dei 3 componenti di ciascuna squadra.

Dopo le tradizionali Audition (oltre a oggi, il 22 e 29 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp (6 e 13 ottobre), con il classico ed elettrizzante meccanismo degli switch sulle ambitissime e agognate sedie (che quest’anno saranno 6).

Quindi, il 20 ottobre, l’inedita fase di Last Call in cui il meccanismo di quest’anno prevede che sul palco tornino le 6 sedie e i giudici, riascoltando tutti i contendenti del proprio roster, possano scegliere dunque il trio che vorranno portare ai Live Show. Questi ultimi prenderanno il via dal 27 ottobre, dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano.

Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, X Factor 2022 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 21 settembre, in prima serata.