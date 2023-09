X Factor 2023, verso i Bootcamp: standing ovation per Gaetano, i dubbi dei giudici – Video

(Adnkronos) – Ora non si scherza più. AX Factor 2023 i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno completato le Audition e quindi hanno ufficialmente visionato tutti i talenti che sognano di entrare nelle squadre protagoniste di quest’anno. Nel terzo appuntamento con le Audition si è esibita davanti alla giuria l’ultima tranche di aspiranti concorrenti.

Ora i talenti che hanno superato questa prima fase di selezioni con almeno tre sì dal tavolo già puntano al prossimo step, i Bootcamp: troveranno sul palco cinque sedie su cui non potranno mai sentirsi davvero comodi, con gli switch sempre in agguato, e i giudici faticheranno non poco per ridurre da 12 a 5 i componenti della propria squadra.

Gaetano Decaro, in arte Be Klaire, ha 16 anni, proviene dalla provincia di Bari e frequenta il liceo classico. Alle Audition ha portato una cover di ‘It’s a Man’s Man’s Man’s World’ di James Brown, un pezzo difficilissimo che mette in mostra la sua incredibile voce: il pubblico gli riserva una standing ovation. Nonostante la sua giovanissima età, che crea dibattito al tavolo, riesce a ottenere 3 sì da giudici e l’accesso ai Bootcamp.

X Factor 2023, in onda tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Immagini concesse da Sky.