X Factor riparte, le novità e come iscriversi alla nuova edizione #XF2020

Nonostante l’emergenza e l’incertezza X Factor non si ferma e torna con nuove idee ed un nuovo format. Il noto talent di Sky si è adeguato alle restrizioni e al momento complicato rivedendo le regole del proprio format e piegandole alle esigenze odierne. I pre-casting di X Factor sono aperti, la musica non si ferma mai. Qualcosa però è cambiato.

Se per le precedenti edizioni migliaia di persone si sono precipitate ai casting avvicendandosi uno dopo l’altro in sale studio dove dar prova del proprio talento, per l’edizione 2020, che si chiamerà #XFactor2020 rinunciando al canonico numero progressivo la più grossa novita arriva dal modo in cui i talenti verranno provinati: da casa.

Come cambia X Factor e come candidarsi

Sky attraverso una nota ha dato ufficialmente il via alla nuova edizione di X Factor, che sceglierà i talenti in gara attraverso dei videomessaggi da recapitare alla redazione. In camera, da soli, con i loro sogni, i lori dubbi, le loro paure. Cos’ si faranno trasportare dal momento, forti del porprio talento, per cercare di convincere i giudici ad ammetterli al casting successivo.

Un modo nuovo per intendere la musica e soprattutto X Factor, che ha dovuto adeguarsi scegliendo l’approccio più naturale in un momento come questo: i casting a distanza, Per inviare il proprio video alla redazione nella speranza d poter essere scelti è necessario inviare il materiale compilando il form all’indirizzo xfactor.sky.it/casting.