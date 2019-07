X-Files Il Film: Area 51, alieni, UFO. Ecco cosa rivela la trama. Segreti, misteri, cospirazioni della pellicola gemella della serie TV

Nato da una costola della storica e apprezzatissima e omonima serie TV, X-Files Il film è una pellicola del 1998 che racconta, senza farsi troppi problemi, tutto ciò che parrebbe esserci dietro le famigerate verità celate dell’Area 51 in Usa (che alcuni, sui social, vorrebbero ‘invadere’ in massa a Settembre) e sugli alieni, gli Ufo e le presunte invasioni di extraterrestri.

X-Files il Film, che cavalca i temi e le storie dei personaggi della omonima serie Tv, spazia dal paranormale al mistero dei dossier secretati dell’FBI, la polizia federale statunitense, che nel corso dei decenni dal dopoguerra in avanti avrebbe messo a tacere tutta una serie di faccende misteriose per non divulgarle alla popolazione mondiale.

X Files il Film: trama, cast, storie, ombre, cospirazioni UFO, alieni e paranormali della pellicola del 1998

In particolare, verità celate su extraterrestri, velivoli spaziali, alieni, Ufo e fenomeni paranormali. Ma cosa dice esattamente la pellicola del 1998? Ecco di cosa parla X-Files

X-Files film, tratto dall’omonima serie tv è una pellicola del 1998 diretta da Rob S. Bowman, tratto dalla serie cult dei primi anni ’90: interpreti principali sono David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi.

La storia del Film viene collocata fra gli eventi della quinta e la sesta stagione della serie. L’esordio è una caverna del Texas. Ci si trova nel 35.000 A.C.: un essere mostruoso aggredisce due uomini primitivi.

Molto dopo, nel 1998 dei bambini, giocando, scavano una buca. Un bimbo cade nella grotta accanto ad un teschio umano. Dal teschio esce dell’olio nero che si impadronisce del bambino. I pompieri riescono a recuperarlo ma i suoi occhi sono mutati.

Mulder e Scully, i due detective FBI protagonisti del Film e della Serie, arrivano in Texas, e in particolare visitano una struttura vuota, circondata da campi di granturco.

Qui vengono attaccati da api: e mentre scappano, trovandosi fuori dalla struttura sono inseguiti da due elicotteri neri. Per sfuggire a tutto questo tornano a Washington. Scully scopre di essere stata punta da un’ape.

La trama si infittisce: Mulder viene sparato, e si sveglia in ospedale, ma riesce a scappare grazie a alcuni amici. Scully si rifugia in Antartide e un uomo misterioso le dona il vaccino per salvare la donna dagli effetti nocivi e a quanto pare mortali della puntura d’ape.

In Antartide Scully viene tenuta prigioniera in un laboratorio sotterraneo segreto dove sono ci sono anche numerosi alieni. Dopo diverse peripezie, Mulder inietta il vaccino a Scully e la salva.

I due scappano dallo stabilimento, poco prima che il laboratorio venga distrutto liberando una grossa astronave aliena. Ma tutte le prove, mentre Scully e Mulder scappano e, poi, provano a fare chiarezza coi vertici federali, vengono messe a tacere.

L’unità X-Files viene riaperta, ma della base militare, dell’astronave e degli alieni nessuna traccia.