X Municipio – Inaugurato il nido comunale “’I Girasoli’ di via Maccari, può ospitare fino a 60 bambini

È stato inaugurato oggi, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’assessora alla Scuola Claudia Pratelli e dell’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il nido comunale “I Girasoli” di via Maccari nel quartiere della Madonnetta in zona Acilia Sud nel X Municipio.

I lavori hanno riguardato la costruzione ex novo della struttura, sono iniziati nel 2010 e sono stati conclusi nel 2015. La fase di realizzazione ha incontrato diversi ritardi di costruzione e amministrativi. Anche i cambiamenti normativi, intercorsi in questo lasso di tempo, hanno imposto dei cambiamenti progettuali di adeguamento che ne hanno ritardato la consegna al Municipio. A partire dal 2021 è stato recuperato l’iter amministrativo precedentemente bloccato, che ha permesso di portare a termine i lavori e gli ultimi collaudi nel gennaio del 2023, al fine di rendere fruibile la struttura per l’anno scolastico appena iniziato. I lavori sono stati effettuati con un investimento di circa 1,3 milioni di euro.

“Qui ad Acilia apre finalmente questo nuovo nido grazie a un lavoro straordinario fatto da tutta l’amministrazione. Ringrazio in particolare le educatrici e il Poses che hanno lavorato tutta l’estate per far sì che oggi fosse inaugurata questa splendida struttura bloccata da troppo tempo. Faccio gli auguri a tutte le bambine e bambini che da oggi potranno fruire di un luogo straordinario. Per la nostra amministrazione la scuola è fondamentale per educare, accogliere, includere, ridurre le diseguaglianze e sostenere le famiglie nella loro vita lavorativa e proprio per questo abbiamo lavorato per allungare gli orari di apertura, rendendo ancora più fruibile questa bellissima struttura”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri (nella foto).

“Oggi succede una cosa che è di grande valore: si restituisce uno spazio pubblico alla città a beneficio dei bambini e delle bambine. Un fatto che segna, nella bellezza di questa struttura anche un altro aspetto: luoghi come questo, belli, accoglienti e pensati per una idea pedagogica precisa, ci indirizzano e ci aiutano a dare sempre maggiore qualità ai nostri percorsi educativi.

Questo è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge dal Sindaco, al Csimu, dal Municipio alla parte tecnico-amministrativa e poi in modo particolare il gruppo educativo e la Poses che hanno dimostrato ancora una volta come il loro impegno sia animato da grande passione e competenza. Questo è davvero un grande valore per la nostra città”, ha commentato l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli.

“L’apertura di questa scuola è stata una sfida. Abbiamo sbloccato una situazione che si protraeva da anni e non è stato facile arrivare a questo risultato. Il Csimu ha lavorato con determinazione per collaudare l’opera che oggi già accoglie circa 60 bambini. Ringrazio il Sindaco Gualtieri, l’assessore Pratelli e il Municipio per il lavoro di squadra. A tutti i bimbi e alle loro famiglie auguro un buon inizio di anno scolastico in una scuola bella e accogliente”, ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini.

Max