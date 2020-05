Xbox X, ecco i giochi della nuova console svelati: c’è Assassin’s Creed Valhalla

Dopo mesi di anticipazione, Xbox ha svelato molti dei giochi lanciati con Xbox Series X questo Natale. I giochi sono stati svelati durante l’evento Inside Xbox e includono diversi titoli popolari, nonché alcuni giochi indie meno conosciuti.

Sfortunatamente, c’è ancora un po ‘di tempo per aspettare a mettere le mani sui giochi. La serie Xbox X verrà lanciata in estate 2020″ anche se Microsoft non ha ancora annunciato una data di lancio precisa.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è il gioco di ruolo nell’universo della storia di World of Darkness. Ambientato in un oscuro riflesso della città di Seattle, vuole farti sentire un vampire nascosto tra gli umani.

Si incontrano personaggi affascinanti, fazioni in competizione e potrai scegliere chi sostenere. Man mano che scopri più del ventre soprannaturale di Seattle, deciderai come crescere e cosa significa essere un vampiro per te.

Bright Memory: Infinite

Bright Memory: Infinite è ambientato in una metropoli tentacolare e futuristica nell’anno 2036. Il giocatore assumerà il ruolo di Shelia, un membro della Supernatural Science Research Organisation (SRO), un’organizzazione in possesso di una scienza e una tecnologia più avanzate persino dei militari.

Grande divertimento mozzafiato ed azione eccitante, come navigare su un’astronave che può viaggiare nel tempo, combattere antichi samurai spostati da 1000 anni a oggi ed esplorare un wormhole che è apparso sulla Terra.

Dirt 5

Dirt 5 è un gioco di corse fuoristrada, in cui un’azione intensa e competitiva è solo l’inizio di ciò che ti colpisce.

Scorn

Scorn è un gioco di avventura horror in prima persona progettato attorno all’idea di essere gettato nel mondo. Man mano che i giocatori esplorano il mondo onirico in modo non lineare, impareranno presto che ogni luogo ha una sua storia, enigmi e personaggi, anche l’ambiente inquietante è un personaggio stesso.

Chorus (lancio nel 2021)

In Chorus, i giocatori prendono il controllo dei doppi protagonisti: Nara, un pilota asso con un passato infestato, e Forsaken, un AIstarfighter senziente e il suo alleato più vicino, con un suo misterioso retroscena da svelare.

Questa esperienza ti invita a sbloccare armi devastanti e abilità strabilianti mentre combattono per liberare la galassia dal Cerchio: un culto opprimente che non si fermerà davanti a nulla per garantire una completa sottomissione.

Call of the Sea

Call of the Sea è un’avventura ultraterrena che si svolge negli anni ’30. È un gioco basato sulla trama che ti consente di assumere il ruolo di Norah, una donna che ha attraversato un oceano in una disperata ricerca di suo marito, scomparso in una spedizione.

Scarlet Nexus

Scarlet Nexus si svolge in un lontano futuro, dove un ormone psionico è stato scoperto nel cervello umano, garantendo alle persone poteri extra-sensoriali e ha cambiato il mondo come lo sapevamo. Quando l’umanità entrò in questa nuova era, mutanti squilibrati noti come Altri iniziarono a scendere dal cielo con la fame di cervelli umani.

Impermeabili alle armi convenzionali, quelle con acute capacità extra-sensoriali, note come psioniche, sono la nostra unica possibilità di combattere l’assalto dall’alto e preservare l’umanità. Da allora, i psionici sono stati cercati per i loro talenti e reclutati nell’Altra Forza di Soppressione, l’ultima linea di difesa dell’umanità.

The Ascent

The Ascent è ambientato in una metropoli autonoma che si estende in alto nel cielo e riempito fino all’orlo di strane e meravigliose creature provenienti da tutta la galassia. Quando la sopravvivenza del tuo distretto è minacciata, spetta a te impedire alle società rivali e ai sindacati criminali di prendere il controllo, con ogni mezzo necessario.

Assassin’s Creed Valhalla

Portando i giocatori nell’era vichinga, Assassin’s Creed Valhalla ti mette nei panni di Eivor, un predatore vichingo e leader del clan, per forgiare una saga che si estende dalle fredde zone della Norvegia alle lussureggianti pianure dell’Inghilterra.

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon è, in sostanza, una storia sfavorita sulla lotta per ciò in cui credi, anche quando sei in contrasto con probabilità impossibili.

Entrerai nei panni di Ichiban Kasuga, un membro di basso rango di una famiglia yakuza, tradito, solo e lasciato sull’orlo della morte dall’uomo di cui si fidava di più.

Second Extinction

Second Extinction è uno sparatutto cooperativo frenetico elevato giocando con i tuoi amici. Mentre i dinosauri hanno preso il controllo del nostro pianeta, alcune persone sono fuggite in una stazione orbitale istituita da un gruppo chiamato ERA.

L’umanità ha leccato le sue ferite e ora ritorna per scoprire di più su questo incredibile nemico. È qui che inizia la guerra dell’estinzione.

I giocatori scelgono da un elenco di quattro sopravvissuti da tutto il mondo, un gruppo che continuerà a crescere dopo il lancio.

The Medium

The Medium è un gioco horror psicologico costruito attorno a un motivo centrale: come la tua prospettiva cambia la tua percezione.

In The Medium ci concentriamo su questo: quando cambi il tuo punto di vista, scopri nuove verità molto diverse da quelle che avevi inizialmente percepito.