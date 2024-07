XIII Municipio – F. De Gregorio e C. Finelli (Azione): “L’incendio a Val Cannuta è l’ennesimo disastro annunciato”

“I roghi divampati ieri nell’area di Val Cannuta altro non sono che l’ennesima riprova del totale disinteresse con cui operano le istituzioni cittadine. Sono almeno due anni che segnaliamo lo stato di abbandono in cui versa quest’area verde e altrettanti che Campidoglio e municipio si rimpallano le responsabilità. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: incuria, degrado e mancata manutenzione continuano ad avere la meglio e infrastrutture attese a lungo e realizzate a fatica, come ad esempio la ciclabile di via Gregorio XI, vengono dimenticate. Quando poi le temperature toccano i picchi di questi giorni, a questo si aggiunge anche il pericolo che possa verificarsi un disastro pari a quello di ieri.

Purtroppo, quello che succede in questo quadrante cittadino, accade anche in altre zone della città e produce gli stessi effetti: del resto, nel momento in cui una strada non viene presa in carico formalmente ma lo è solo di fatto, l’amministrazione non se ne cura, anche se dovrebbe.

Noi continueremo a ribadirlo e a farci sentire: il disastro di ieri si sarebbe potuto evitare, se solo qualcuno non avesse ignorato i nostri appelli”.

Così in una nota Flavia De Gregorio e Claudia Finelli, rispettivamente capogruppo in Campidoglio e consigliera al Municipio XIII.

Max