Yao Cabrera: chi è, età, Instagram e curiosità dell’influencer che spopola sui social network

Yao Cabrera non ha certo bisogno di presentazioni, classe 1997, all’età di soli 23 anni è uno degli influencer più conosciuti dai teenager e non solo. Con oltre 6 milioni di iscritti al suo canale YouTube, Yao Cabrera è in grado di registrare fino a 28 milioni di visualizzazioni con un solo filmato. Creatività, irriverenza e tanti content creator che lo circondano hanno permesso a questo giovane imprenditore digitale di crescere su tutte le principali piattaforme social.

Su Instagram Yao Cabrera è presente con il nome utente @yaoewifi e tra poche settimane supererà il traguardo del milione di follower. Insomma, un ragazzo che ha saputo sfruttare i social media per tirare su un impero di seguaci (e non solo) perché dietro la giovane età si nasconde una grande determinazione nel trasformare questo suo divertimento e passatempo nel registrare e pubblicare foto e video in un vero e proprio business. Insieme ad altri content creator di successo Cabrera ha fondato la WiFi Team, un vero e proprio gruppo di influencer di alto livello che collaborano tra di loro, spesso lavorando in squadra tutti insieme dalla stessa location.

Come spiegato in più interviste dal giovane imprenditore digitale, la cooperazione tra le varie figure presenti nel team WiFi ha permesso a Yao e tutti gli altri compagni della WiFi Team di crescere in maniera esponenziale e soprattutto molto velocemente. Tra gli altri componenti della squadra del content creator Cabrera troviamo Juanpa Barbot, Gonzalo Goette, Candela Díaz, Sasha Ferro, Natan Bianco e Nathan Castro. Per approfondire la loro storia è possibile guardare il video YouTube caricato dallo stesso Yao Cabrera sul suo canale ufficiale che presenta tutto il team.