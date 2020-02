Yari Carrisi: ecco com’è il mio rapporto con Loredana Lecciso

Nell’ambito di qualsiasi tipo di famiglia, a qualsiasi latitudine e quale che sia la lingua in cui si comunica, le fragilità e le dinamiche che si fanno complesse sono più o meno sempre le stesse quando si attraversano scossoni o terremoti.

Figurarsi in famiglie che, pur essendo molto solide, numerose e per di più popolarissime come quella a cui appartiene, finiscono anche in veri e propri cicloni come quello che ha travolto la sorella. Di chi stiamo parlando?

Della famiglia Carrisi, ovvero della famiglia che hanno messo su Al Bano e Romina Power, della sparizione misteriosa di Ilenia e, in questo caso, dei traumi che tutti gli altri figli hanno vissuto. Tra questi, anche Yari Carrisi.

Il quale, di recente, ha però voluto mettere un punto di chiarimento circa un tema del quale si è parlato tantissimo, come quello del suo rapporto con Loredana Lecciso. Cosa ha detto?

Yari Carrisi rivela tutto sul suo rapporto con Loredana Lecciso

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, ha smentito che ci siano tensioni tra lui e Loredana Lecciso, compagna del padre. E ha rivelato quale sia invece il vero rapporto tra di loro.

In questi lunghi anni la relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso ha fatto chiacchierare tanti, tanto che i due son arrivati a lasciarsi. Anche se si parla di un riavvicinamento non ha nulla di ufficiale, a parlarne, nel programma ‘Rivelo‘ condotto da Lorella Boccia su ‘Real Time’, è stato Yari Carrisi.

Quando la conduttrice gli ha chiesto se suo padre e Loredana fossero tornati ad essere una coppia, Yari ha detto: “Non so esattamente cosa fanno, dovete chiederlo a loro”. Insomma il figlio del cantante glissato, come spesso fa in ambito gossip.

Quanto al rapporto diretto con Loredana? “Con Loredana siamo amici. C’è un rapporto cordiale e tranquillo”. Lo stesso che intercorre coi figli che la showgirl ha avuto con il padre, per i quali Yari nutre affetto.

“Tra noi fratelli c’è grande complicità, siamo molto amici. Non ci vediamo sempre perché ognuno di noi vive in posti diversi ma l’estate scorsa abbiamo passato molto tempo insieme e ci siamo divertiti”.