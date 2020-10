Young Boys-Roma, orario e dove vederla in Tv: la probabile formazione di Fonseca

La Roma cambierà molto rispetto alla vittoria col Benevento. Lo ha anticipato Fonseca in conferenza stampa. L’esordio in Europa League dei giallorossi contro lo Young Boys coincide con la voglia dell’allenatore di dare fiducia a tutta la rosa. Compresa i giovani. Non a caso Vilar era al fianco del portoghese nella conferenza stampa di ieri.

“Sono soddisfatto del gruppo – ha detto Fonseca – è importante avere calciatori di esperienza ma anche giovani di qualità in rosa. Vilar, Perez, così come tanti altri sono adatti a questo club e puntiamo molto su di loro. Stiamo lavorando bene, con l’obiettivo di essere più forti ogni giorno, io e la squadra sentiamo la fiducia della società. Rispetto al match di domenica sera faremo molti cambi”.

Young Boys-Roma, la probabile formazione giallorossa

Young Boys-Roma, valida per la prima gara del girone A di Europa League è in programma oggi giovedì 22 ottobre alle 18.55. La partita sarà visibile su Sky Sport 1 e in streaming sulla piattaforma Sky Go, visibile su tutti i dispositivi.

Come affermato da Fonseca saranno diversi i campi rispetto alla partita col Benevento. In difesa mancheranno Smalling e Mancini, spazio quindi a Kumbulla che torna in campo dal primo minuto. Cambio anche in avanti con Dzeko che avrà un turno di riposo a favore del giovane Borja mayoral. Per l’attaccante arrivato i nestate sarà la prima volta da titolare.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Ibanez, Kumbulla, Santon; Villar, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.