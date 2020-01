Young vuole solo l’Inter: rifiutato il rinnovo del Manchester United

Ashley Young vuole solo l’Inter, non vuole sentire ragioni. Anche se a bissargli alla spalla è il Manchester United, club in cui milita ormai da quasi un decennio e che lo ha reso uno degli esterni più forti d’Europa. I Red Devils hanno proposto il rinnovo di un anno al terzino inglese, che però ha già fatto la sua scelta.

Solo l’Inter, ormai la decisione è presa, tanto che non siederà in panchina nemmeno al prossimo impegno del Manchester United. Young è il prescelto della società nerazzurra per il ruolo di esterno. Destro di piede ma bravo anche sulla corsia opposta: duttilità e corsa che lo rendono un elemento importante per Antonio Conte.

Ashley young, una vita sulla fascia

Oggi ha 34 anni, non è più un ragazzino, ma la voglia è sempre quella di un tempo. Lo testimoniano anche le presenze con il Manchester United di quest’anno. Già 12, di cui 10 da titolare. Un bottino niente male per Young, che quando è in campo è ancora il capitano dei Red Devils, carisma e personalità per Conte.

Su e giù sulla fascia, senza fermarsi mai. Young è abituato a correre, lo farà anche per l’Inter, che aveva come primo obiettivo per la fascia Marcos Alonso. Sfumato quello il mirino si è spostato su Ashley Young, sempre voluto da Conte anche ai tempi del Chelsea e ora possibile nuovo acquisto in nerazzurro.