Youtrend, Musumeci con il 72% candidato centrodestra preferito

(Adnkronos) – Il candidato di centrodestra preferito alle prossime regionali per i siciliani è, con il 72 per cento, l’attuale Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Youtrend in vista delle Regionali di autunno in Sicilia. Alla domanda quale sarebbe il candidato di centrodestra preferito tra una serie di nomi indicati, ecco gli altri risultati: per l’eurodeputato Raffaele Stancanelli, ex sindaco di Catania, voterebbe il 4 per cento degli intervistati, per l’attuale Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè sempre il 4 per cento dei siciliani, per il deputato leghista Alessandro Pagano il 2 per cento, per il coordinatore regionale siciliano della Lega Nino Minardo l’1 per cento. Il 17 per cento risponde “Non so”.