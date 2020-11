Youtube non funziona: cosa è successo

YouTube non funziona, o almeno non funzionava fino a poco fa. La più nota piattaforma streaming del mondo ha subito diversi problemi iniziati nella notte italiana strascichi segnalati tuttora. Sono state centinaia di migliaia le segnalazioni avvenute sul web.

In moltissimi hanno avuto problemi ad accedere al sito, altri nella riproduzione dei video. Twitter è stato invaso da cinguetti per segnalare le problematiche. Ad ora la maggior parte dei problemi sembrano risolti, qualcuno annuncia però nuovi disservizi. Ore complicate per YouTube, le più difficili degli ultimi anni per la piattaforma.