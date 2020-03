Z la Formica, trama e curiosità sul film in onda su Italia 1

Come ogni giorno Italia 1 propone una serie di film per ragazzi per rendere i pomeriggi dei più giovani più spensierati possibile. Un’in iniziativa coincisa con l’inizio della quarantena imposta in Italia per limitare il diffondersi del coronavirus. Si inizia la mattina con i cartoni fino al pomeriggio inoltrato con film d’animazione.

Una programmazione creata ad hoc per i più giovani, che potranno quindi riscoprire anche alcune perle del passato. Tra queste anche Z la formica, il primo lungometraggio distribuito da Dreamworks su scala mondiale. L’apripista di una lunghissima serie di altri capolavori che tuttora compongono il catalogo di una delle case di animazione più famose al mondo.

Z la Formica, di cosa parla

Oggi Italia 1 ha deciso di proporre un classico del genere: Z la Formica. Il film d’animazione racconta la storia di Z, una formica operaia che si innamora di una formica che scopre poi essere una principessa. Per conquistarla decide di farle credere di far parte dell’esercito, scoperto l’inganno però verrà punito e condannato.

La conseguente fuga dà vita ad una serie di eventi appassionanti che metteranno Z di fronte a molti pericoli. La pellicola è stata una delle prime del genere e ha di fatto rivoluzionato il modo di intendere il film d’animazione. Piccola curiosità: nella versione originale Z è doppiato addirittura da Woody Allen.