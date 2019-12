Zack Efron ha rischiato la vita sul set di un reality show: il motivo? Una febbre tifoidea

Già il nome poteva far intendere che le cose non sarebbero state semplici: “Killing Zac Efron”. Non è un nuovo film dell’attore idolo delle ragazze, ma un reality show estremo in cui lo scultoreo attore si è messo alla prova cercando di sopravvivere in una foresta in Papua Nuova Guinea. Le cose per il protagonista di ‘High School musical’ e di molti altri film non si sono messe però bene.

Zac Efren è stato infatti trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver contratto un’infezione che gli ha causato la febbre tifoidea. L’estremo reality show è stato duro persino per l’attore che da sempre si mette alla prova anche in situazioni disperate per cercare di superare i propri limiti. In questo caso però le cose potevano mettersi malissimo.

Zac Efron ha rischiato di morire

La notizia sulle sue condizioni si è diffusa solo nelle ultime ore, quando l’attore è già in fase di ripresa. Non se l’è vista però bene, tanto che è stato trasportato d’urgenza in un ospedale australiano dove è rimasto diversi giorni prima di essere dimesso per le feste natalizie. “killing Zac Efron” poteva diventare un nero titolo in grado di predire il futuro, per fortuna si è trattato forse solamente di un titolo di cattivo gusto.

Già, perché la febbre tifoidea, quella contratta dall’attore, si manifesta in diversi modi: febbre alta, mal di stomaco, mal di testa fino ad arrivare a sintomi più gravi. Tanto che tale influenza può portare alla morte. Fortunatamente per Zac Efron si è trattato solo di un brutto spavento, e forse ora ci penserà du volte prima di cimentarsi in prove estreme.